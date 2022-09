Τουλάχιστον 19 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας συνταγματάρχης των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν σήμερα σε ταραχές στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών στην επαρχία αυτή, συνταγματάρχης Αλί Μουσαβί, σκοτώθηκε σε αυτό το «συμβάν», όπως το χαρακτήρισε ο κυβερνήτης της Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, Χοσεΐν Χιαμπανί.

Ο Χιαμπανί είπε επίσης στην τηλεόραση ότι οι νεκροί είναι συνολικά 19 και οι τραυματίες 20.

The balance sheet gets heavier in #Balochistan: 36 people were killed

At least 86 people, including women and children, were killed and injured in Zahidan, the center of Sistan and Balochistan.

