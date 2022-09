Viral έγινε ένα περιστατικό με τον πρίγκιπα Κάρολο, την ώρα που υπέγραφε χτες το μεσημέρι τη Διακήρυξη της Διαδοχής με την οποία έγινε και επίσημα ο νέο βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου μετά τον θάνατο της 96χρονης μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ.

Παρά το γεγονός πως η Διακήρυξη της Διαδοχής μεταδόθηκε για πρώτη φορά live, μία κίνηση του Καρόλου ήταν αυτή που σχολιάστηκε όσο τίποτα άλλο.

Συγκεκριμένα ο νέος βασιλιάς συγκέντρωσε πάνω του όλα τα βλέμματα με μία μόνο κίνηση, όταν ξαφνικά έκανε μία έντονη χειρονομία σε έναν από τους βοηθούς του.

«The servant must clear my desk for me. I can’t be expected to move things.» pic.twitter.com/0pZqY2Xopq

— Laura Kuenssberg Translator (@BBCLauraKT) September 10, 2022