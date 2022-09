Θυμάστε τον Μπρένταν Φρέιζερ; Πριν από 10 χρόνια, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες του Χόλιγουντ. Μετά, ξαφνικά εξαφανίστηκε.

Αν ήσασταν παιδί στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές της δεκαετίας του ’00, είναι πολύ πιθανό να έχετε δει κάποια ταινία του Μπρένταν Φρέιζερ. Ο αστέρας της κωμωδίας και της δράσης έγινε διάσημος πίσω από blockbusters όπως το franchise «The Mummy», «George of the Jungle», «Looney Tunes: Back in Action» και τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Crash».

Αλλά μετά το 2008, εξαφανίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τους μεγάλους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η απουσία του δεν οφειλόταν σε ναρκωτικά, σεξουαλικό σκάνδαλο ή ασθένεια – παρά τα «μιμίδια» ή τα άρθρα που εικάζουν για την πορεία της καριέρας του, με πολλούς να την αποδίδουν σε κακές επιλογές καριέρας.

Ο Φρέιζερ αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι ένα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης τον οδήγησε να αποσυρθεί από τον υψηλού προφίλ τρόπο ζωής του.

Τον τελευταίο καιρό, ο ηθοποιός επέστρεψε σταδιακά σε πιο προβεβλημένους ρόλους και σε συνέντευξή του στο GQ εξήγησε ότι ο πραγματικός λόγος που αποσύρθηκε από το προσκήνιο ήταν επειδή τον «χούφτωσε» ο Φίλιπ Μπερκ, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ.

Στο ίδιο του το βιβλίο, ο Μπερκ παραδέχτηκε ότι «τσίμπησε» τον Φρέιζερ στους γλουτούς μετά από μια εκδήλωση, αλλά ο Φρέιζερ λέει ότι το περιστατικό ήταν πολύ χειρότερο. «Το αριστερό του χέρι απλώνεται και πιάνει το κωλομέρι μου και ένα από τα δάχτυλά του με αγγίζει στον πισινό. Και αρχίζει να το κινεί γύρω γύρω».

«Ένιωσα άρρωστος. Ένιωσα σαν μικρό παιδί», δήλωσε στο GQ. «Ένιωθα σαν να υπήρχε μια μπάλα στο λαιμό μου. Νόμιζα ότι θα κλάψω».

Είπε ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουν κι άλλοι άνδρες θύματα παρενόχλησης και ότι έχει στήριξη από πολύ κόσμο.

Ο Μπερκ αποκάλεσε τον ισχυρισμό του «πλήρη επινόηση», αλλά αναγνωρίζει ότι έστειλε στον Φρέιζερ μια επιστολή συγγνώμης μετά το περιστατικό. Ο Φρέιζερ δήλωσε ότι προσπάθησε να θάψει τα συναισθήματά του για το περιστατικό, αλλά παρακινήθηκε να το φέρει στο φως όταν είδε ηθοποιούς να μιλούν για το ζήτημα στις φετινές Χρυσές Σφαίρες.

«Είμαι ακόμα φοβισμένος; Απολύτως. Νιώθω ότι πρέπει να πω κάτι; Απολύτως. Ήθελα να το κάνω πολλές, πολλές φορές; Απολύτως. Έχω σταματήσει τον εαυτό μου; Απολύτως».

Παρά τις επιφυλάξεις του ίδιου, ο κόσμος φαίνεται να πιστεύει και να συγκινείται πραγματικά από τον ισχυρισμό του Φρέιζερ. Κάποτε στόχος αστείων, ο Φρέιζερ έχει γίνει καταλύτης για συγκινητικούς επαίνους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έχει επίσης κερδίσει κάποια δημόσια υποστήριξη από τον ηθοποιό Terry Crews, ο οποίος έχει μιλήσει δημόσια για ένα παρόμοιο περιστατικό πριν από χρόνια.

«Ο Μπρένταν είναι εκπληκτικά θαρραλέος που το λέει αυτό», έγραψε ο Crews στο Twitter. «Η εμπειρία του με την επίθεση είναι εξαιρετικά παρόμοια με τη δική μου – το “αλογίσιο παιχνίδι” του ενός είναι ο εξευτελισμός του άλλου».

Τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης και επίθεσης συχνά αντιμετωπίζουν βαθιά ντροπή και φόβο όταν μιλούν. Το να μιλήσουν χρειάζεται θάρρος.

Το να μιλήσει κανείς μετά από μια εμπειρία παρενόχλησης ή επίθεσης μπορεί να είναι μια απίστευτη πρόκληση, συχνά γεμάτη προσωπικό και επαγγελματικό ρίσκο. Παρόλο που η πλειονότητα των επιθέσεων στρέφεται κατά γυναικών, οι άνδρες αντιμετωπίζουν τις δικές τους παρόμοιες προκλήσεις στο να ξεπεράσουν τη ντροπή, την αμφιβολία και τις επιπτώσεις για να βγουν μπροστά και να μιλήσουν. Όταν άνδρες όπως ο Fraser και ο Crews μιλούν, βοηθούν να ανοίξει ο δρόμος για άλλους άνδρες να βγουν μπροστά με τις δικές τους ιστορίες.

Ο Φρέιζερ καταχειροκροτείται στο Φεστιβάλ Βενετίας για την επιστροφή του στο σινεμά με την ταινία «The Whale» του Ντάρεν Αρονόφσκι