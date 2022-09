Ένα από τα «κλειδιά» της επιτυχίας της Πελτόλα είναι η αναζήτηση της πολιτικής συναίνεσης και η άρνησή της να εξαπολύει επιθέσεις κατά των αντιπάλων της -κάτι όλο και πιο σπάνιο στο σημερινό πολωμένο σκηνικό των ΗΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, οι βασικές θέσεις της είναι είναι διαμετρικά αντίθετες από όσα οι Ρεπουμπλικανοί πρεσβεύουν.

Στηρίζει με θέρμη το δικαίωμα στην άμβλωση και τη θέσπιση αυστηρού νομικού πλαισίου στην οπλοκατοχή.

Δίνει μάχες για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων της Αλάσκας, που αποτελούν το 15% του πληθυσμού.

Ακτιβίστρια κατά της κλιματικής αλλαγής, αγωνίζεται για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου της και για την διαφύλαξη των φυσικών του πόρων.

Μια από τις κύριες δεσμεύσεις της είναι να στηρίξει τις τοπικές αγροτικές κοινότητες έναντι των εταιρικών συμφερόντων στην ανάπτυξη της Αλάσκας.

The ballot lineup for Alaska’s special U.S. House race: Peltola, Palin & Begich. Voters will rank them Aug.16. pic.twitter.com/svx2ZEm3Vm

— Liz Ruskin-AK public radio reporter (@lruskin) June 27, 2022