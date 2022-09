Η μεγαλύτερη υπηρεσία ταξί στη Ρωσία Yandex Taxi παραβιάστηκε από χακερς, δημιουργώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο της Μόσχας όταν δεκάδες αυτοκίνητα εστάλησαν στο ίδιο σημείο.

Συγκεκριμένα, ομάδα χάκερ απέκτησε πρόσβαση στο σύστημα της Yandex και ζήτησε από τους οδηγούς ταξί να κατευθυνθούν όλοι στο ίδιο σημείο της ρωσικής πρωτεύουσας, στην οδό Kutuzovsky, στην περιοχή του Πάρκου Νίκης.

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας επιχείρησαν να εξήγησαν την κυκλοφοριακή συμφόρηση που προκλήθηκε, αποδίδοντάς της στις ενέργειες των εισβολέων που προσπάθησαν να διαταράξουν την υπηρεσία. «Η υπηρεσία ασφαλείας σταμάτησε αμέσως τις προσπάθειες τεχνητής συσσώρευσης αυτοκινήτων. Οι οδηγοί πέρασαν περίπου 40 λεπτά στην κίνηση λόγω των εντολών των χάκερς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Yandex Taxi.

Η εταιρεία τόνισε ότι προκειμένου να αποκλειστούν τέτοια περιστατικά στο μέλλον, «ο αλγόριθμος για τον εντοπισμό και την αποτροπή τέτοιων επιθέσεων έχει ήδη βελτιωθεί».

Someone hacked #YandexTaxi and ordered all available taxis to Moscow

Now there is a huge traffic jam with taxis. #Ukraine️ #UkraineWillWin #Russia #Russian #NAFO #NAFOarticle5 #Moscow pic.twitter.com/cSw0cCWsyS

— Intermarium24 (@intermarium24) September 1, 2022