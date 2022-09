«Φωτιά» πήρε το Twitter από τα σχόλια χρηστών μόλις έγινε γνωστό ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η κατά πολύ νεότερη φίλη του, Καμίλα Μορόνε, χώρισαν μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης.

Ο ηθοποιός, για τον οποίο φημολογείται ότι βγαίνει μόνο με γυναίκες κάτω των 25 ετών, δέχτηκε άμεσα αντιδράσεις στο Twitter για τον αναπόφευκτο χωρισμό του με το μοντέλο, το οποίο έγινε 25 ετών τον Ιούνιο.

«Ίσως ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο μισούσε τόσο πολύ την 11η Σεπτεμβρίου που δεν μπορεί καν να βγαίνει με γυναίκες που τη θυμούνται. Σου πέρασε από το μυαλό αυτό;», αστειεύτηκε ένας χρήστης στο Twitter.

«Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο τηλεφωνεί στη σύντροφό του τώρα που έγινε 25», γράφει ένας άλλος.

«Ισως ο Ντι Κάπριο αισθάνεται άσχημα για όλες τις γυναίκες που δεν μπορούν να νοικιάσουν αυτοκίνητο μέχρι να γίνουν 25 ετών και είναι στην πραγματικότητα ένα πολύ καλό παιδί. Σου πέρασε ποτέ από το μυαλό αυτό», σχολίασε ένας άλλος χρήστης.

«Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο όταν οι φίλες του φτάνουν τα 25», έγραψε άλλος χρήστης του Twitter στη λεζάντα ενός κλιπ από τις ταινίες Twilight με μια γυναίκα να πετάει ένα μωρό στη φωτιά.

«Ξέρω ότι υπάρχει θέμα με τον Λεό, αλλά κάποιος μπήκε στον κόπο να βάλει τις σχέσεις του σε ένα γράφημα».

I know it’s been a running thing with Leo but someone actually went to the trouble of putting all this into an infographic. 😂😂💀 pic.twitter.com/23csTfd0nQ

— kentuckyfried (@kentuckyfried) August 30, 2022