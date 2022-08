Στο πλευρό της πρωθυπουργού της Φινλανδίας, Σάνα Μάριν, στάθηκε η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ και πρώην υποψήφια πρόεδρος, Χίλαρι Κλίντον, με μία πολύ χαρακτηριστική ανάρτηση.

Η Χίλαρι Κλίντον δημοσίευσε στο twitter μία φωτογραφία της από ένα ξέφρενο δικό της πάρτι, όταν ήταν ακόμη υπουργός Εξωτερικός των ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης: «Εκτός από πρωθυπουργός, είμαι και άνθρωπος»

«Όπως είπε η Ann Richards, ‘Η Τζίντζερ Ρότζερς έκανε ό,τι έκανε ο Φρεντ Αστέρ. Απλώς το έκανε προς τα πίσω και με ψηλοτάκουνα.’ Εδώ είμαι στην Καρταχένα ενώ ήμουν εκεί για μια συνάντηση ως υπουργός Εξωτερικών. Συνέχισε να χορεύεις, @marinsanna», έγραψε χαρακτηριστικά.

As Ann Richards said, «Ginger Rogers did everything that Fred Astaire did. She just did it backwards and in high heels.»

Here’s me in Cartagena while I was there for a meeting as Secretary of State.

Keep dancing, @marinsanna. pic.twitter.com/btAtUFOcNV

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 28, 2022