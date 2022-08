Οι κάτοικοι της κινεζικής μητρόπολης Τσονγκίνγκ αναγκάστηκαν να στηθούν σε ουρές για να υποβληθούν σε τεστ κοροναϊού την ώρα που στη χώρα επικρατούν συνθήκες καύσωνα.

Τα μέτρα της πολιτικής zero-Covid δεν σταματούν ποτέ. Τις τελευταίες μέρες λοιπόν, και ενώ η χώρα πασχίζει με τις ακραίες θερμοκρασίες αλλά και με μεγάλες πυρκαγιές, εκατομμύρια κάτοικοι της μεγαλούπολης υποχρεώθηκαν να περιμένουν για να εξεταστούν κάτω από τον καυτό ήλιο.

Στην περιοχή επιβεβαιώθηκαν 40 περιστατικά χθες, Τετάρτη, με το σύνολο από τα μέσα Αυγούστου να είναι 146.

🇨🇳 China, Chongqing city, August 24th. 2 am

Authority switched the color of all residents’s QR code COVID app to orange and you need to take COVID test to turn it back to green.

That night, all 30 millions residents lining up the whole night to take mandatory COVID test. pic.twitter.com/1BA2roz7t3

