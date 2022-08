Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την ζωή του R Kelly και όπως όλα δείχνουν τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας θα ληφθούν σοβαρά από τους δικαστές.

Ο καλλιτέχνης, το πλήρες όνομα του οποίου είναι Robert Sylvester Kelly, αντιμετωπίζει 13 ποινικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων της καταγραφής και λήψης παιδικής πορνογραφίας, της παρεμπόδισης της δικαιοσύνης και της παρακίνησης ανηλίκων σε σεξουαλική δραστηριότητα.

Εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης 30 ετών μετά την καταδίκη του για σωματεμπορία και εκβιασμό σε ξεχωριστή δίκη που διεξήχθη πέρυσι στη Νέα Υόρκη.

R. Kelly’s former goddaughter says the singer had sex with her hundreds of times before she turned 18 years old … testifying she was only 15 when they first had sexual intercourse. https://t.co/Ydomx3nkAe

