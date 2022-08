Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ – που όπως όλα δείχνουν θα διεκδικήσει ξανά την προεδρία – φαίνεται πως πέταγε έγγραφα τα οποία προηγουμένως είχε κομματιάσει σε λεκάνες τουαλέτας, όπως αποκαλύπτεται από φωτογραφικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας χθες Δευτέρα. Η Μάγκι Χάμπερμαν, συντάκτρια του πολιτικού τμήματος της εφημερίδας New York Times, εξασφάλισε τις φωτογραφίες, που θα συμπεριληφθούν στο «Confidence Man», το υπό έκδοση βιβλίο της για τον Λευκό Οίκο επί των ημερών του κ. Τραμπ.

Παρά τις επανειλημμένες διαψεύσεις του μεγιστάνα, οι φωτογραφίες δείχνουν κομματάκια εγγράφων μέσα σε δύο λεκάνες τουαλέτας, με σημειώσεις που έχουν τον χαρακτηριστικό γραφικό του χαρακτήρα. «Ορισμένοι συνεργάτες (του κ. Τραμπ) ήταν ενήμεροι για τη συνήθειά του αυτή», είπε η κυρία Χάμπερμαν στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο οποίος μεταφόρτωσε το φωτογραφικό υλικό.

NEW IN AXIOS: Trump denied flushing documents as president, as I learned during reporting last year for CONFIDENCE MAN. A Trump White House source recently provided PHOTOS of paper with Trump’s handwriting in two different toilets via @mikeallen https://t.co/wv6rrupO1n

— Maggie Haberman (@maggieNYT) August 8, 2022