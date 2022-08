Η έρευνα στο διάσημο Μαρ-α-Λάγκο, παρότι «συνεργάστηκα με τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες», δεν ήταν «ούτε απαραίτητη ούτε προσήκουσα», ανέφερε ο κ. Τραμπ (φωτογραφία, αρχείου, επάνω, από το Reuters/Octavio Jones).

«Το έθνος μας ζει μαύρες μέρες, το όμορφο σπίτι μου, το Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, πολιορκείται και ερευνάται και έχει καταληφθεί από πολυάριθμους πράκτορες» του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνας, επέμεινε ο ρεπουμπλικάνος.

Κατήγγειλε πως υφίσταται «πολιτικό διωγμό», αλλά δεν ανέφερε τον λόγο που διεξήχθη η επιχείρηση της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα, το FBI εκτέλεσε ένταλμα έρευνας στην κατοικία του Τραμπ, το οποίο φαίνεται να σχετίζεται με τη διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά σε παράνομη μεταφορά εγγράφων του Λευκού Οίκου στο Μαρ-α-Λάγκο μετά την προεδρία του Τραμπ.



Η κατοικία του Τραμπ, το Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα (φωτογραφία αρχείου Reuters/Marco Bello)

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, το Μαρ-α-Λάγκο ήταν γνωστό ως ο «χειμερινός Λευκός Οίκος» του Τραμπ. Ο Ντόναλντ και η Μελάνια επέστρεψαν στο θέρετρο της Φλόριντα αφού έφυγαν από την Ουάσιγκτον και, έκτοτε, ο τέως πρόεδρος το έχει καταστήσει κέντρο των πολιτικών του συναλλαγών.

Η επιδρομή των πρακτόρων σημειώνεται καθώς ο Τραμπ έθεσε τα θεμέλια για μια ακόμη προεδρική υποψηφιότητα το 2024, στον απόηχο σειράς καταδικαστικών δημόσιων ακροάσεων που εξέθεσαν τον ρόλο του και των συμμάχων του στα γεγονότα που οδήγησαν στην εισβολή στο Καπιτώλιο.

Εξαγριωμένος, ο Τραμπ συνέκρινε την επιδρομή του FBI με το «Γουότεργκεϊτ» και κατηγόρησε τους «αριστερούς ριζοσπάστες δημοκρατικούς», λέγοντας ότι «δεν θέλουν απεγνωσμένα να είμαι υποψήφιος πρόεδρος το 2024… θα κάνουν τα πάντα για να σταματήσουν τους Ρεπουμπλικάνους και τους Συντηρητικούς στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές».

