Στον δρόμο γαι το λιμάνι του Ντόβερ, στην νοτιοανατολική Αγγλία, από την Παρασκευή επικρατεί ένας χάος με του Βρετανούς να φεύγουν ή τουλάχιστον να προσπαθούν να φύγουν για τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

Παραθεριστές και οδηγοί φορτηγών ήταν ακινητοποιημένοι τουλάχιστον έξι ώρες γύρω από το Ντόβερ καθώς εκατομμύρια βγήκαν στο δρόμο την Παρασκευή, με έναν οδηγό να ισχυρίζεται ότι η διέλευση για το λιμάνι του πήρε 30 ώρες.

Οι ταξιδιώτες μάλλον θα περάσουν άλλη μία πολύ κουραστική μέρα στο Ντόβερ σήμερα, προειδοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος του λιμανιού για την κατάσταση που θα επικρατήσει στο λιμάνι.

Περίπου 10.000 αυτοκίνητα αναμένεται να περάσουν από το λιμάνι το Σάββατο, αριθμός υψηλότερος από αυτόν της Παρασκευής.

Στην εικόνα που βλέπουμε στις 7 η ώρα το πρωί η κατάσταση ήταν ήδη απελπιστική στον δρόμο για το λιμάνι.

The port of Dover this morning at 7am and long delays. pic.twitter.com/ypRp3Ggh3y

— stuart brock photography (@stuartbrockphot) July 23, 2022

Φωτογραφίες της χαοτικής κίνησης που ξεκινά άλλη μία μέρα για τους οδηγούς με κατεύθυνση το λιμάνι του Ντόβερ έχουν αρχίσει να κάνουν τον γύρο του κόσμου, με πολλούς να κατηγορούν το «Brexit» ως τον ηθικό αυτουργό της κατάστασης αυτής, καθώς οι αστυνομικοί που διεξάγουν τον έλεγχο στα σύνορα της Γαλλίας δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση τόσου μεγαλου αριθμού ανθρώπων ταυτόχρονα.