«Ο όχλος πετύχαινε τον σκοπό του προέδρου Τραμπ. Οπότε φυσικά δεν παρενέβη». Έτσι συνόψισε ο Adam Kinzinger, ένας από τους δύο Ρεπουμπλικάνους στην Επιτροπή της 6ης Ιανουαρίου, τα όσα αποκάλυψε η Επιτροπή το βράδυ της Πέμπτης 21 Ιουλίου, αναφορικά με τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ και την επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Τη δήλωσή του, στην αρχή της ακρόασης, ακολούθησαν μαρτυρίες από δύο πρώην αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, που ήταν παρόντες στην αίθουσα, καθώς και αποσπάσματα βίντεο από συνεντεύξεις των βουλευτών με πρώην αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, συμπεριλαμβανομένου του δικηγόρου Pat Cipollone, αναφέρει ο βρετανικός Guardian σε δημοσίευμά του.

Διαβάστε επίσης: Ακόμη και μετά την εισβολή, ο Τραμπ αρνήθηκε να αναγνωρίσει την ήττα του στις προεδρικές εκλογές

«Τι εξηγεί τη συμπεριφορά του προέδρου Τραμπ; Γιατί δεν ανέλαβε άμεσα δράση σε περίοδο κρίσης;», ρώτησε ο Kinzinger.

«Επειδή το σχέδιο του προέδρου Τραμπ για τις 6 Ιανουαρίου ήταν να σταματήσει ή να καθυστερήσει την επίσημη διαδικασία του Κογκρέσου για την καταμέτρηση των ψήφων. Ο όχλος που επιτέθηκε στο Καπιτώλιο προκάλεσε γρήγορα την εκκένωση τόσο της Βουλής όσο και της Γερουσίας. Η καταμέτρηση σταμάτησε εντελώς και τελικά καθυστέρησε για ώρες», σημείωσε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής.

Η Επιτροπή δεν θα διοργανώσει άλλη ακρόαση μέχρι κάποια στιγμή τον Σεπτέμβριο και σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τις επόμενες εβδομάδες για να συνεχίσει την έρευνά της. Όπως είπε χαρακτηριστικά η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Λιζ Τσένι: «Οι πόρτες άνοιξαν, νέες κλήσεις εκδόθηκαν και το φράγμα άρχισε να σπάει».

Ο Αμερικανός ιστορικός, που ειδικεύεται στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Michael Beschloss, η επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο δείχνει ότι ο Τραμπ ήθελε να «αρπάξει αυταρχικά την εξουσία».

Authoritarians incite violence and then demand dictatorial power to enforce «law and order.» (See modern Europe, history of.)

Looks increasingly as if this was Trump’s game plan for January 6.

— Michael Beschloss (@BeschlossDC) July 22, 2022