Θλίψη προκάλεσε στις ΗΠΑ η είδηση του ξαφνικού θανάτου της Ιβάνα Τραμπ. H πρώην σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 73 ετών.

Η ίδια εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της, στο Upper East Side της Νέας Υόρκης, με τα αίτια του θανάτου της να μην έχουν ακόμα διευκρινιστεί.

Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών,ο οποίος μοιράστηκε την τραγική είδηση στον λογαριασμό του στο Truth Social το απόγευμα της Πέμπτης, η Ιβάνα Τραμπ πέθανε από ανακοπή καρδιάς.

«Με μεγάλη λύπη ενημερώνω όλους εκείνους που την αγάπησαν, και οι οποίοι είναι πολλοί, ότι η Ιβάνα Τραμπ πέθανε στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη. Η Ιβάνα Τραμπ ήταν μαχήτρια. Διέφυγε από τον κομμουνισμό και αγκάλιασε αυτήν τη χώρα. Δίδαξε στα παιδιά της να είναι δυνατά και σκληρά, τη συμπόνια και την αποφασιστικότητα. Θα λείψει πολύ στη μητέρα της, στα τρία παιδιά και στα δέκα εγγόνια της», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ είχε τρία παιδιά μαζί της, τον Ντόναλντ Τζούνιορ, τον Έρικ και την Ιβάνκα.

Η κόρη της θέλησε να αποχαιρετήσει την αγαπημένη της μητέρα με ένα συγκινητικό μήνυμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter.

Στην ανάρτηση δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία και στο μήνυμά της χαρακτήρισε την μαμά της έξυπνη, παθιασμένη και αστεία. Παράλληλα, τόνισε ότι θα κρατήσει τη μνήμη της ζωντανή.

«Καταρρακωμένη από τον θάνατο της μητέρας μου. Η μαμά μου ήταν πανέξυπνη, παθιασμένη και αστεία. Έζησε τη ζωή της στο έπακρο και ποτέ δεν έχανε ευκαιρία να γελάσει και να χορέψει. Θα μου λείπει για πάντα και θα κρατήσω τη μνήμη της ζωντανή για πάντα στην καρδιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Heartbroken by the passing of my mother. Mom was brilliant, charming, passionate and wickedly funny. She lived life to the fullest — never forgoing an opportunity to laugh and dance.

I will miss her forever and will keep her memory alive in our hearts always. ❤️ pic.twitter.com/EyhrLNLUJw

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 14, 2022