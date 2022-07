Σεισμός μεγέθους 3 Ρίχτερ σημειώθηκε, τα ξημερώματα της Πέμπτης, στη Ραφήνα.

Η δόνηση έγινε στις 04:20 τα ξημερώματα της Πέμπτης και είχε επίκεντρο 3 Χλμ. ΔΒΔ της Ραφήνας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 5,8 χιλιόμετρα.

Αν και ο σεισμός ήταν μικρού μεγέθους, είχε αρκετό βουητό.

#Earthquake 24 km E of #Athens (#Greece) 8 min ago (local time 04:20:46). Colored dots represent local shaking & damage reported by eyewitnesses. Share your experience:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/mtasAkAAt8 pic.twitter.com/7Slpw4JnXn

— EMSC (@LastQuake) July 7, 2022