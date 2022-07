Την ώρα που ο Μεξικανός-Αμερικανός μουσικός Κάρλος Σαντάνα βρισκόταν σε συναυλία στο Ντιτρόιτ, το κοινό του «πάγωσε» όταν τον είδε να καταρρέει στη σκηνή.

Η συναυλία του γνωστού μουσικού που πριν από καιρό είχε υποβληθεί σε επέμβαση καρδιάς, αναστάτωσε τους πάντες.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και οι υπεύθυνοι της συναυλίας έσπευσαν να του παράσχουν τις πρώτε βοήθειες.

Λίγη ώρα αργότερα, μεταφέρθηκε στο κοντινότερο νοσοκομείο της πόλης όπου παρακολουθείται η κατάστασή του και οι πληροφορίες αναφέρουν πως είναι καλά.

The moment music legend Carlos Santana collapsed from heat exhaustion on stage at a concert in Michigan. He has recovered per a statement made by his rep.#CarlosSantana #collapse #concert #Michigan #guitar #guitarist#music #heatexhaustionpic.twitter.com/gB5IxGPb2X

— The Last Show- Karen Lee (@thelastshow) July 6, 2022