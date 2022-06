Τραγωδία για τον Tom Mann. Ο τραγουδιστής, που έγινε ευρέως γνωστός από τη συμμετοχή του στο βρετανικό X-Factor το 2014, περίμενε πως και πως την ημέρα που θα παντρευτεί την αγαπημένη του, Danielle Hampson.

Η ζωή όμως είχε άλλα σχέδια για το ζευγάρι.

Η 34χρονη έφυγε από τη ζωή λίγες ώρες πριν ντυθεί νυφούλα, σκορπώντας τη θλίψη και αφήνοντας πίσω της έναν γιο.

Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε ο τραγουδιστής μέσα από ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα που ραγίζει καρδιές.

Έγραψε συγκεκριμένα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram:

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γράφω αυτά τα λόγια, αλλά η αγαπημένη μου Dani – η καλύτερή μου φίλη, τα πάντα μου και πολλά άλλα, η αγάπη της ζωής μου – πέθανε τα ξημερώματα του Σαββάτου, 18 Ιουνίου. Αυτή που υποτίθεται ότι ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μας, τελείωσε με μια ανεπανόρθωτη απογοήτευση.

Έχω κλάψει πάρα πολύ. Ποτέ δεν φτάσαμε στην εκκλησία, δεν είπαμε τους όρκους μας, δεν χορέψαμε τον πρώτο μας χορό, αλλά ξέρω ότι ξέρεις ότι ήσουν ολόκληρος ο κόσμος μου και το καλύτερο πράγμα που έχει συμβεί ποτέ σε μένα. Θα χρησιμοποιήσω όποια δύναμη μπορώ να συγκεντρώσω για να φροντίσω τον γιο μας. Σου υπόσχομαι ότι θα ξέρει πόσο καταπληκτική μαμά ήσουν. Υπόσχομαι να σε κάνω τόσο περήφανη».

Η Danielle Hampson ήταν χορεύτρια για τους Take That και τις Little Mix. Το 2021 συμμετείχε σε ένα μουσικό βίντεο του Harry Styles.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου της.

Δείτε την ανάρτησή του