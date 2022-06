Απίστευτο κι όμως αληθινό: Ένα ζευγάρι στην Ινδία αποφάσισε να μηνύσει τον γιο και την σύζυγό του, απαιτώντας να κάνουν παιδί μέσα στον επόμενο χρόνο!

Οι «απαιτητικοί» γονείς, Σαντζίβ και Σαντάνα Πρασάντ από τα βόρεια της Ινδίας αποφάσισαν να πάνε ένα βήμα παραπέρα τις πιέσεις προς τον γιο τους και τη σύζυγό του και τους μηνύουν γιατί εδώ και έξι χρόνια δεν έχουν αποκτήσει παιδί και δεν σκοπεύουν να το κάνουν άμεσα.

Όπως ισχυρίζονται, ξόδεψαν ένα μεγάλο ποσό από τις οικονομίες τους για να σπουδάσει ο γιος τους πιλότος στις ΗΠΑ και ακόμα ένα μεγαλύτερο ποσό για να τον παντρέψουν.

Σύμφωνα με τo BBC, o Σαντζίβ Πρασάντ ισχυρίζεται ότι το 2006 έστειλε τον γιο του στις ΗΠΑ να σπουδάσει πιλότος ξοδεύοντας τουλάχιστον 65.000 δολάρια.

Haridwar, Uttarakhand | Parents move court against son&daughter-in-law, demand grandchildren/Rs 5 cr compensation.

They were wedded in 2016 in hopes of having grandchildren. We didn’t care about gender, just wanted a grandchild: SR Prasad, Father pic.twitter.com/mVhk024RG3

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 11, 2022