Συνεχίζεται η πολύκροτη δίκη του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ Χερντ, με τους δύο ηθοποιούς να βγάζουν στη φόρα ακόμα και τις πιο άγνωστες πτυχές της ιδιωτικής τους ζωής.

Η διαδικασία οδεύει προς το τέλος και σήμερα (25/5) κατέθεσε η Κέιτ Μος, μία από τις πιο διάσημες συντρόφους του Ντεπ.

Το πιο ακριβοπληρωμένο μοντέλο της δεκαετίας του ’90 έβγαινε με τον ηθοποιό για 4 χρόνια και κατέθεσε στο δικαστήριο μέσω βίντεο σύνδεσης από το Λονδίνο.

Η Χερντ ήταν αυτή που έβαλε «αυτογκόλ» στην υπεράσπισή της καθώς χρησιμοποίησε το όνομα του μοντέλου για να αποδείξει ότι ο Ντεπ είχε βίαιη συμπεριφορά και με άλλες συντρόφους του.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό, κατά το οποίο λέγεται ότι ο πρώην σύζυγός της έσπρωξε την Κέιτ Μος από τις σκάλες, το 1990.

«Θυμήθηκα που είχα ακούσει ότι έσπρωξε μια πρώην φίλη του, την Κέιτ Μος, κάτω από τις σκάλες. Είχα ακούσει αυτή τη φήμη από δύο άτομα και ήταν φρέσκια στο μυαλό μου», δήλωσε στην κατάθεσή της.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν ισχύει.

Μιλώντας σε ζωντανή σύνδεση στο δικαστήριο, η Κέιτ Μος αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της Χερντ και εξήγησε ότι γλίστρησε από μια σκάλα μετά από μια καταιγίδα σε θέρετρο της Τζαμάικας.

«Ποτέ δεν με έσπρωξε, δεν με κλώτσησε και δεν με πέταξε από καμιά σκάλα», τόνισε και ξεκαθάρισε ότι η ίδια γλίστρησε στη σκάλα, καθώς τα σκαλιά ήταν βρεγμένα.

Εκείνος μάλιστα, τη βοήθησε να σηκωθεί κα ανέλαβε την φροντίδα της.

«Φεύγαμε από το δωμάτιο, ο Τζόνι έφυγε πριν από εμένα και προηγουμένως, είχε καταιγίδα. Καθώς έβγαινα από το δωμάτιο, κατέβηκα τις σκάλες και γλίστρησα, πόνεσε η πλάτη μου. Ούρλιαξα, γιατί δεν ήξερα τι μου είχε συμβεί και πονούσα πολύ. Γύρισε τρέχοντας για να με βοηθήσει και με μετέφερε πίσω στο δωμάτιό μου και ζήτησε ιατρική βοήθεια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι η υπεράσπιση αρνήθηκε να εξετάσει περαιτέρω την Κέιτ Μος και έτσι μίλησε στο δικαστήριο για κάποια λεπτά.

WATCH: Kate Moss describes the «stairs» incident.

She says here had been a rainstorm and she slid down the stairs. She screamed. #JohnnyDepp ran back to help her and carried her to her room, got her medical attention. #AmberHeard @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/yFd8PJYqwE

— Cathy Russon (@cathyrusson) May 25, 2022