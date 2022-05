Η επίθεση της Ρωσίας στην περιοχή του Ντονμπάς στην Ουκρανία «έχει χάσει την ορμή της και έχει μείνει σημαντικά πίσω από το πρόγραμμα», ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Βρετανίας.

«Υπό τις τρέχουσες συνθήκες, η Ρωσία δεν είναι πιθανόν να επιταχύνει σημαντικά τον ρυθμό προέλασής της τις επόμενες 30 ημέρες», διευκρινίζει ο βρετανικός στρατός σε τακτική ενημέρωσή του μέσω Twitter.

Την Παρασκευή, οι ουκρανικές δυνάμεις απέτρεψαν απόπειρα των ρωσικών δυνάμεων να διασχίσουν ποταμό στο Ντονμπάς, μια ανατολική περιοχή της Ουκρανίας στην οποία περιλαμβάνονται οι περιφέρειες Λουχάνσκ και Ντονέτσκ που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του πολέμου.

