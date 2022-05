Πανικό… για ακόμα μια φορά δημιούργησε η Μαντόνα, η οποία πόζαρε γυμνή σε νέο βίντεο NFT, ενώ φαίνεται να «γεννάει» δέντρα, πεταλούδες και ρομπότ σαρανταποδαρούσες. Όπως ήταν αναμενόμενο τα σχόλια στο Twitter… πήραν «φωτιά».

Σύμφωνα με την Daily Mail, η 63χρονη τραγουδίστρια συνεργάστηκε με τον ψηφιακό καλλιτέχνη, γραφίστα και animator Beeple (Michael Joseph Winkelmann) για να φτιάξει τρία βίντεο NFT, γνωστά και ως non-fungible tokens.

Auctions for the Mother of Creation triptych, by @beeple and @Madonna, are now live on @SuperRare 💎

Mother of Nature, Mother of Evolution and Mother of Technology are priced at 0.00035774 ETH ($1 USD) with a 2 day auction

Bid now: https://t.co/czIF2giJu3 pic.twitter.com/dTqOl3AIJA

— SuperRare 💎 (@SuperRare) May 11, 2022