Το σπουδαίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού πλησιάζει και η Euroleague θέλησε να… φτιάξει τον κόσμο της ομάδας του Πειραιά με ένα πολύ ωραίο βίντεο.

Την Πέμπτη (19/5, 19:00) οι «ερυθρόλευκοι» θα «κονταροχτυπηθούν» με την Εφες στον πρώτο ημιτελικό της Euroleague με μοναδικό στόχο το εισιτήριο για τον τελικό.

Οι Πειραιώτες έχουν ζήσει ασύλληπτες στιγμές στην εν λόγω διοργάνωση και εκείνη θέλησε να τις θυμήσει στον κόσμο της ομάδας, που φέτος θα γεμίσει την Stark Arena.

Συγκεκριμένα, η Euroleague έφτιαξε ένα βίντεο με τις δύο διαδοχικές κατακτήσεις του Ολυμπιακού, το 2012 στην Κωνσταντινούπολη με το πεταχτάρι νίκης του Πρίντεζη κόντρα στην ΤΣΣΚΑ και το 2013 με το back to back μέσα στο Λονδίνο απέναντι στη Ρεάλ.

Κάπως έτσι, ξυπνάει γλυκές αναμνήσεις στους φίλους του Ολυμπιακού λίγο πριν το Final 4 του Βελιγραδίου.

Back at #F4GLORY

Let’s check out @olympiacosbc successes at Final Four 🏆

Confident ahead of Belgrade, Olympiacos fans? #EveryGameMatters pic.twitter.com/WOwCqQFt8w

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 14, 2022