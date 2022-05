Ευκαιρία για ένα ακόμα «παζάρι» φαίνεται ότι βρήκε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Με αφορμή την πρόθεση της Φινλανδίας και της Σουηδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ ο «Σουλτάνος» βρήκε ευκαιρία προκειμένου να επωφεληθεί η Τουρκία.

Ο τούρκος πρόεδρος εκμεταλλεύεται στο έπακρο το γεγονός πως προκειμένου να ενταχθούν τα δύο κράτη στη Βορειοατλαντική Συμμαχία απαιτείται ομοφωνία των συμμάχων.

Λέγοντας, λοιπόν, ότι «δεν βλέπει θετικά» την ένταξη των δυο σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ πρόεδρος της Τουρκίας απειλεί εμμέσως πλην σαφώς με βέτο και επιδιώκει ανταλλάγματα.

Πρώτα απ’ όλα, με τις δύο αυτές χώρες τις οποίες κατηγορεί ότι υποστηρίζουν την τρομοκρατική -κατά την Άγκυρα- κουρδική οργάνωση ΡΚΚ.

Από την άλλη πλευρά απειλεί το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ για να σιγουρέψει τουλάχιστον τον εκσυγχρονισμό των τουρκικών F-16, καθώς με τα έως τώρα δεδομένα το Κογκρέσο δεν είναι θετικό προς αυτή την κατεύθυνση, παρά το γεγονός ότι προ ημερών η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, έδωσε το «πράσινο φως».

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, αναλυτές σχολίαζαν ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην πρόσφατη ιστορία έχει «υψώσει ανάστημα» δυο φορές – και έχασε.

Η πρώτη φορά ήταν με τον πάστορα Μπράνσον, όταν ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον απείλησε ότι θα καταστρέψει την τουρκική οικονομία, και μέσα σε μια μέρα ο Μπράνσον πήγε στις ΗΠΑ.

Η δεύτερη φορά ήταν με το αντιαεροπορικό σύστημα S-400, με αποτέλεσμα η Τουρκία να υποστεί μεγάλη ζημιά, καθώς αποκλείστηκε από το πρόγραμμα συμπαραγωγής των υπερσύγχρονων μαχητικών F-35, δεν χρησιμοποιεί τους S-400 και… πλέον παρακαλάει και για τα F-16.

Σημειώνεται μάλιστα ότι ο Ερντογάν κατηγόρησε και τις ΗΠΑ ότι «στηρίζουν την τρομοκρατία» δηλαδή το ΡΚΚ στη Βόρεια Συρία, προειδοποιώντας «να προσέχουν τα βήματά τους».

Νωρίτερα σήμερα ο Ερντογάν επιχείρησε να «κλείσει» το μάτι στον Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας πως «η Τουρκία δεν θα καλωσόριζε το να ενταχθούν η Φινλανδία και η Σουηδία στη συμμαχία του ΝΑΤΟ».

Στη συνέχεια τόνισε, δε, ότι οι σκανδιναβικές χώρες αποτελούν ασφαλή χώρο για την ανάπτυξη της τρομοκρατίας, λέγοντας ότι η Σουηδία είναι «σπίτι» για μέλη του PKK και άλλων τρομοκρατικών, για την Άγκυρα, οργανώσεων.

Η σημερινή δήλωση Ερντογάν φαίνεται να αποτέλεσε έκπληξη για το Ελσίνκι, αφού ο Χααβίστο επισκέφτηκε την Τουρκία δύο φορές τους τελευταίους μήνες και ο Φινλανδός πρόεδρος Σαούλι Νιινίστο συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ερντογάν στις αρχές Απριλίου.

Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις Ερντογάν, οι δύο χώρες ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους «να συζητήσουν με την Τουρκία».

Η Σουηδή υπουργός Αν Λίντε «θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει την πιθανή σουηδική υποψηφιότητα» με τον Τούρκο ομόλογό της κατά τη διάρκεια μιας άτυπης συνάντησης των υπουργών του ΝΑΤΟ, στην οποία είναι προσκεκλημένες η Σουηδία και η Φινλανδία, ανέφερε σε δήλωσή της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

#BREAKING Sweden, Finland to discuss NATO bid with Turkey in Berlin Saturday: ministers pic.twitter.com/W7pze4PTSR

— AFP News Agency (@AFP) May 13, 2022