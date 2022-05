Επιφυλακτικός για το ενδεχόμενο ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο NATO, εμφανίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η Τουρκία δεν θα καλωσόριζε το να ενταχθούν η Φινλανδία και η Σουηδία στη συμμαχία του ΝΑΤΟ» είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος, αμέσως μετά την προσευχή της Παρασκευής.

Turkiye would not welcome Finland, Sweden joining NATO alliance, says President Erdogan

Στη συνέχεια τόνισε ότι οι σκανδιναβικές χώρες αποτελούν ασφαλή χώρο για την ανάπτυξη της τρομοκρατίας, λέγοντας ότι η Σουηδία είναι «σπίτι» για μέλη του PKK και άλλων τρομοκρατικών, για την Άγκυρα, οργανώσεων.

Erdogan says Scandinavia countries have become a safe haven for terrorism. “They are even members of the parliament in some countries,” he said.

“Sweden has become a home for PKK and other terror groups. We don’t view their NATO membership positively”pic.twitter.com/OqUMtZEPv2

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 13, 2022