Ο Ιρλανδός ροκ σταρ Μπόνο και ο κιθαρίστας του συγκροτήματος U2 The Edge τραγούδησαν για την ελευθερία σε μια 40λεπτη συναυλία που έδωσαν σήμερα σε έναν σταθμό του μετρό στο Κίεβο, προσευχήθηκαν για την ειρήνη και έπλεξαν το εγκώμιο των Ουκρανών για τη μάχη που δίνουν απέναντι στη Ρωσία.

Ο 61χρονος σταρ ερμήνευσε κλασικά τραγούδια του συγκροτήματος, όπως τα Sunday Bloody Sunday, Desire και With or without you.

«Εσείς στην Ουκρανία δεν αγωνίζεστε μόνο για τη δική σας ελευθερία αλλά και για όλους εμάς που αγαπούμε την ελευθερία» είπε στους θεατές.

President @ZelenskyyUa invited us to perform in Kyiv as a show of solidarity with the Ukrainian people and so that’s what we’ve come to do. — Bono and The Edge #StandWithUkraine

— U2 (@U2) May 8, 2022