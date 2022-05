Για εκρήξεις στην πόλη Μικολάιβ κάνουν λόγο ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σημείωσαν ότι δεν ακούστηκε καμία σειρήνα αεροπορικής επιδρομής.

Ο Vitaly Kim, Επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης του Μικολάιβ, δημοσίευσε μια φωτογραφία ενός σύννεφου καπνού και είπε ότι τα ρωσικά στρατεύματα «βρίσκονται σε πόλεμο με τα ουκρανικά λιπάσματα».

Σε μια άλλη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε αργότερα το σύννεφο καπνού έγινε λευκό. Ο ίδιος σημείωσε ότι φαινόταν ότι χτυπήθηκε ένα δοχείο με νιτρικά άλατα. Η ποιότητα του αέρα δεν έχει επηρεαστεί, πρόσθεσε ο επικεφαλής της διοίκησης του Μικολάιβ.

Explosions are being reported by the regional state administration of #Mikolayiv. pic.twitter.com/JqTqEshc4o

— NEXTA (@nexta_tv) May 1, 2022