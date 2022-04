Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν απόψε στη Χερσώνα, πόλη της νότιας Ουκρανίας που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ρωσικών στρατευμάτων, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο το RIA Novosti (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

This evening UAF performed a missile strike on the TV tower in occupied #Kherson . As a result, russian propaganda channels stopped broadcasting in this region. pic.twitter.com/caLVYErMau

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσε ο ουκρανικός στρατός, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν ότι πληροφορίες κάνουν λόγο για ουκρανικό πύραυλο που έπληξε ραδιοφωνικό πύργο με κεραίες αναμετάδοσης στη Χερσώνα, με αποτέλεσμα να σταματήσει η λειτουργία των ρωσικών τηλεοπτικών σταθμών.

📽️A missile reportedly hit an area of radio tower in #Kherson , Russian channels stopped working as the result #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/6JRbpkwhes

Είναι αδύνατο οι πληροφορίες να διασταυρωθούν από ανεξάρτητες πηγές.

Shards of the Tochka-U rocket, which the nationalists #ukraine tried to hit #Kherson, scattered everywhere. She managed to bring down the air defense. The damage is very large, pic.twitter.com/LVXsl03Adc

