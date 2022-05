Το καλοκαίρι είναι προ των πυλών και η προσοχή μας στρέφεται και πάλι στη φροντίδα του σώματός μας. Από τη βαθιά και διαρκή ενυδάτωση της επιδερμίδας μας, που σύντομα θα ταλαιπωρηθεί από τον ήλιο και το αλάτι, μέχρι την εύκολη και αποτελεσματική αποτρίχωση, και από τη σύσφιξη μέχρι τη σωστή φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής, όσο οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν τόσο οι ανάγκες μας αυξάνονται. Ευτυχώς για καθεμιά τους υπάρχει και το κατάλληλο προϊόν.

Πώς θα διαλέξεις τα καλύτερα; Το in έκανε «βουτιά» στις αμέτρητες λύσεις φροντίδας και περιποίησης του shopflix.gr και επέλεξε ορισμένες από τις πλέον value for money επιλογές, που θα σε βοηθήσουν να ανακτήσεις τη λάμψη που σου στέρησε ο χειμώνας, χωρίς να σε βγάλουν εκτός του budget σου. Αντιμετώπισε τις προτάσεις μας κυρίως ως πηγή έμπνευσης: κάθε σώμα έχει τις δικές του ανάγκες, κι ίσως εσύ χρειάζεσαι κάποιο άλλο από τα δεκάδες προϊόντα που θα βρεις στην πλατφόρμα.

Λαχταριστό άρωμα με νότες κανέλας και βανίλιας; Check. Ευχάριστη, δροσερή υφή; Check. Γρήγορη απορρόφηση που θα σε κάνει να ξεχνάς ότι τη φοράς; Check. Βαθιά ενυδάτωση που θα σου θυμίζει ότι την έβαλες στη ζωή σου; Ακόμη πιο check. Το εξαιρετικά οικονομικό ενυδατικό γαλάκτωμα σώματος Korres πετυχαίνει όλα τα παραπάνω και ακόμη περισσότερα χάρη στην υψηλή του περιεκτικότητα σε αμυγδαλέλαιο, αλόη και προβιταμίνη Β5.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις εσύ, είναι να το απλώσεις δυο φορές την ημέρα, σε καθαρό, στεγνό δέρμα κάνοντας κυκλικές κινήσεις για να δεις την επιδερμίδα σου να τονώνεται και να γίνεται πιο ελαστική.

Αγόρασέ το από 4,88€.

Δέκα παγωμένα μούρα κρύβονται μέσα στο δροσερό scrub της Natura Siberica και συμβάλλουν στη σμίλευση της σιλουέτας σου. Ashberry, βατόμουρο, φράουλα, ιπποφαές, φραγκοστάφυλο, cranberry, cloudberry και μύρτιλλο συναντιούνται με άγρια βότανα Σιβηρίας και φύκια από τα νησιά Φερόε, δημιουργώντας μια έκρηξη από βιταμίνες, αντιοξειδωτικά, σαπωνίνες, τανίνες, μέταλλα ιχνοστοιχεία και ιώδιο που θρέφουν την επιδερμίδα σου.

Εφαρμόζοντας το προϊόν σε βρεγμένο δέρμα – ιδανικά χρησιμοποιώντας γάντια μασάζ – και εστιάζοντας στις περιοχές που θέλεις να δεις τη μεγαλύτερη διαφορά, θα δεις τη σιλουέτα σου πιο σμιλευμένη και το δέρμα σου πιο απαλό, ομοιόμορφο και σφριγηλό από ποτέ.

Αγόρασέ το από 8,50€.

Η Σιβηρία συναντά το Μαρόκο σε αυτό το οργανικό… σουφλέ σμίλευσης σώματος. Μην παρασυρθείς από το λαχταριστό, πορτοκαλένιο άρωμά του: δεν προορίζεται για το πιάτο, αλλά για τη ρουτίνα ομορφιάς σου. Η σύνθεσή του έχει προβλέψει για όλα. Το έλαιο πορτοκαλιού θα τονώσει την επιδερμίδα σου, ενώ το βιολογικό μαροκινό έλαιο argan θα της προσφέρει βαθιά ενυδάτωση μεγάλης διάρκειας. Η βιολογική πικάντικη κανέλα και το έλαιο μοσχοκάρυδου θα βελτιώσουν την όψη της, ενώ παράλληλα θα την προστατεύσουν από την εμφάνιση κυτταρίτιδας. Πορτοκάλι εναντίον φλοιού πορτοκαλιού, με λίγα λόγια.

Αρκεί να απλώνεις καθημερινά μια μικρή ποσότητα από το προϊόν με τα πιστοποιημένα βιολογικά συστατικά σε στεγνό δέρμα και να κάνεις ένα ελαφρύ μασάζ, για να δεις τα πρώτα αποτελέσματα μέσα σε λίγες μόλις ημέρες.

Αγόρασέ το από 5,67€.

Με τις πρώτες βουτιές να καθιστούν την υγιεινή της ευαίσθητης περιοχής ακόμη πιο σημαντική προτεραιότητα, το gel καθαρισμού της Apivita είναι ακριβώς αυτό που ψάχνεις για την καθημερινή σου φροντίδα και πρόληψη. Η ήπια σύνθεσή του αποτελείται κατά 91% από φυσικά συστατικά, μεταξύ των οποίων το βιολογικό χαμομήλι, η πανθενόλη και η βιολογική αλόη, η πρόπολη, το γαλακτικό οξύ, ο φυσικός ολιγοσακχαρίτης και το φυσικό λιποαμινοξύ, καθώς και το βιολογικό αιθέριο έλαιο λεβάντας που του χαρίζει το φρέσκο και διακριτικό του άρωμα.

Μια χρήση αρκεί για να εκτιμήσεις τη δράση του: καθαρίζει απαλά χωρίς να ξηραίνει, εμποδίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών, προστατεύει τη φυσιολογική χλωρίδα και καταπραΰνει τους ερεθισμούς, ενώ διατηρεί το pH της επιδερμίδας. Στα plus και η συσκευασία με την αντλία που θα σε βολέψει πολύ.

Αγόρασέ το από 8,13€.

Το μοναδικό άρωμα του Huile Prodigieuse είναι από μόνο του αρκετό για να αναβαθμίσει το καλοκαίρι σου. Και η αξεπέραστη, μη λιπαρή υφή του, εμπλουτισμένη με έλαιο Tsubaki σου χαρίζει ενυδάτωση και θρέψη από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Κυριολεκτούμε: το ξηρό λάδι της Nuxe προορίζεται για το σώμα, αλλά και για το πρόσωπο και τα μαλλιά σου. Πλούσιο σε φυτικά έλαια και βιταμίνη E, έχει αποδεδειγμένη αντιοξειδωτική δράση και συμβάλλει στη μείωση των ραγάδων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλη τη διάρκεια του έτους, όμως είναι ιδανικό για μετά την ηλιοθεραπεία, βοηθώντας την επιδερμίδα σου να ανακτήσει τη λάμψη και την ελαστικότητά της.

Άπλωσέ το σε στεγνό και καθαρό δέρμα μετά το μπάνιο, εφάρμοσε μια μικρή ποσότητα στις άκρες των μαλλιών σου για να τα ενυδατώσεις και να αποτρέψεις το φριζάρισμα και πρόσθεσε μια σταγόνα στην ενυδατική κρέμα προσώπου σου για ακόμη περισσότερη λάμψη και θρέψη.

Αγόρασέ το από 10,56€.

Όσο οι μέρες ζεσταίνουν, τόσο τα ρούχα κονταίνουν – κι εσύ δεν θέλεις να ασχολείσαι όλο το καλοκαίρι με τρίχες. Η αποτριχωτική μηχανή της Phillips, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε στεγνή επιδερμίδα όσο και μέσα στο ντους, θα σε βοηθήσει να απαλλαγείς από αυτή την έννοια, χαρίζοντάς σου απαλό και λείο δέρμα έως και για τέσσερις εβδομάδες μέσα σε μόλις δέκα λεπτά.

Με εξαιρετικά πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης, βελτιωμένα τσιμπιδάκια που κάνουν περισσότερες από 70.000 κινήσεις το λεπτό και ενσωματωμένο φωτάκι, διασφαλίζει ότι δεν θα σου ξεφύγει ούτε μια τρίχα, ενώ συνοδεύεται από ένα πλήθος αξεσουάρ που σου επιτρέπουν να περιποιείσαι άψογα κάθε περιοχή του σώματός σου: από το μπικίνι και τις μασχάλες, με την ξυριστική κεφαλή με κοπτικό χτενάκι και το κάλυμμα για ευαίσθητες περιοχές, μέχρι τη… λίμα ποδιών για πεντικιούρ, με περιστρεφόμενο δίσκο για εξαιρετικά απαλά πέλματα. Για να αποφύγεις την ανάπτυξη τριχών μέσα από το δέρμα, η Phillips έχει προβλέψει να συμπεριλάβει στο σετ ειδικό γάντι απολέπισης, ενώ αν έχεις ευαίσθητη επιδερμίδα, το κάλυμμα βέλτιστης επαφής θα μειώσει την αίσθηση του τραβήγματος και τις όποιες ενοχλήσεις.

Αγόρασέ το από 76€.

Αφήσαμε για το τέλος το σημαντικότερο: την αντηλιακή σου προστασία. Το βραβευμένο αντηλιακό mist της Frezyderm (καλύτερο προϊόν στην κατηγορία «Δερμοκαλλυντικά: Αντηλιακή Προστασία», Prix De Beaute 2016) συνδυάζει εξαιρετικά υψηλή ηλιοπροστασία με λεπτόρρευστη υφή που δεν σε βαραίνει και απλώνεται εύκολα. Η Wet Skin Formula του επιτρέπει να απορροφάται αμέσως ακόμη και σε βρεγμένο δέρμα, χωρίς να είναι ανάγκη να προηγηθεί σκούπισμα, ενώ η ομοιόμορφη εφαρμογή είναι εγγυημένη χάρη στην πρακτική βαλβίδα του.

Εφάρμοσέ το μισή ώρα πριν την έκθεση στον ήλιο και επανάλαβε ανά μία ώρα, για υψηλή προστασία από τη φωτογήρανση και τις ελεύθερες ρίζες. Η απαλή του σύνθεση το καθιστά ιδανικό για ενήλικες, αλλά και για παιδιά και εφήβους – με λίγα λόγια, είναι ό,τι χρειάζεσαι για την προστασία ολόκληρης της οικογένειάς σου από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου.

Αγόρασέ το από 11,49€.

Δεν βρήκες αυτό που ψάχνεις στη λίστα μας; Στο shopflix.gr θα βρεις αμέτρητες ακόμη value for money επιλογές προσωπικής φροντίδας, ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία από προϊόντα και κατηγορίες. Ό,τι κι αν βάλεις τελικά στο καλάθι σου, θα έρθει στα χέρια σου στον ακριβή χρόνο παράδοσης που θα δεις στην πλατφόρμα, σε όποια περιοχή της Ελλάδας και αν βρίσκεσαι – ενώ μέχρι την Κυριακή του Πάσχα, τα μεταφορικά θα είναι δωρεάν για κάθε αγορά σου που ξεπερνά τα 40€.