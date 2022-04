Στην πολιτική των απειλών επέστρεψε η Ρωσία, μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, που ξεπερνά συνολικά το 1 δισ. δολάρια.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, αντιδρώντας σε όσα είχε πει νωρίτερα ο Τζο Μπάιντεν, πως η Μόσχα έχει κάθε δικαίωμα να στοχοποιήσει τις αμερικανικές και νατοϊκές δυνάμεις, στην περίπτωση που τα όπλα της Δύσης μπουν στο ουκρανικό έδαφος.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε κρίσιμη φάση προειδοποίησε νωρίτερα σε διάγγελμά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ανακοινώνοντας νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 800 εκατ. δολαρίων στο Κίεβο.

Το νέο πακέτο θα περιλαμβάνει βαρέα όπλα πυροβολικού, δεκάδες οβιδοβόλα Howitzer, 144.000 βλήματα και τακτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, είπε ο Μπάιντεν. Ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αυτά τα όπλα «θα πάνε απευθείας στην πρώτη γραμμή της ελευθερίας».

«Είναι τόσο ξεκάθαρο σε ολόκληρο τον κόσμο τώρα. Τώρα [η Ρωσία] έχει ξεκινήσει και επικεντρώσει εκ νέου την εκστρατεία της για την κατάληψη νέων εδαφών στην ανατολική Ουκρανία και βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο παράθυρο του χρόνου όπου πρόκειται να δημιουργήσουν το σκηνικό για την επόμενη φάση αυτού του πολέμου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπάιντεν.

Όπως επισήμανε, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους «προχωρούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα» για να παράσχουν όπλα στις ουκρανικές δυνάμεις για να υπερασπιστούν τη χώρα τους.

