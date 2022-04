Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί πλήττουν την ουκρανική πόλη Μικολάιβ (νότια), σύμφωνα με τον δήμαρχό της.

«Εκρήξεις στη Μικολάιβ ξανά», ανέφερε ο δήμαρχος Ολεξάντρ Σιενκέβιτς μέσω της πλατφόρμας Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Ο αιρετός κάλεσε τους κατοίκους της πόλης να καλυφθούν και να μείνουν μακριά από παράθυρα.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN μετέδωσε από την πλευρά του ότι σε τομείς της πόλης ξέσπασαν πυρκαγιές.

Locals in Nikolaev/Mikolaiv reports that the strongest explosion since the start of Belligerent State in Ukraine started happened moments ago on the Ports of the Southwestern Ukrainian city.

