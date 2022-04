Μία 91χρονη γυναίκα, που είχε καταφέρει να γλιτώσει από τους ναζί το 1941, βρίσκοντας καταφύγιο σε ένα υπόγειο, πέθανε πριν από λίγες μέρες στη Μαριούπολη, καθώς το υπόγειο στο οποίο ζήτησε ξανά προστασία δεν ήταν αρκετό να την προστατέψει. Την είδηση μεταφέρει η εβραϊκή ιστοσελίδα Chabad.org.

Η Vanda Semyonovna Obiedkova και η οικογένειά της μετακόμισαν σε ένα υπόγειο όταν οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν τον βομβαρδισμό της πόλης. Πέθανε στις 4 Απριλίου αφού πέρασε εβδομάδες χωρίς νερό και θέρμανση.

At 10 years old, Vanda Semyonovna Obiedkova survived the Germans by hiding in a basement in Mariupol.

81 years later, she died in a basement in the same city as a victim of the horrific war hiding from the Russians.

Read more: https://t.co/6QPx6vahFh pic.twitter.com/TyjiyfK09A

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) April 19, 2022