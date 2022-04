Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανοί και ξένοι μαχητές που βρίσκονται στο εργοστάσιο μεταλλουργίας Azovstal στη Μαριούπολη θα πρέπει να καταθέσουν όπλα και πυρομαχικά και να παραδοθούν σήμερα.

Σύμφωνα με το τελεσίγραφο οι Ουκρανοί θα πρέπει να αποχωρήσουν μεταξύ 14:00 και 16:00 (ώρα Μόσχας) και στο διάστημα αυτό οι ρωσικές δυνάμεις θα παύσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

#UPDATE Russia has called on Ukrainian forces to «immediately lay down arms» and issued a new ultimatum for the defenders of the besieged port city of #Mariupol to give up their resistance pic.twitter.com/7fywbACCVc

— AFP News Agency (@AFP) April 19, 2022