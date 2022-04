Ένα από τα σημαντικότερα πολεμικά πλοία του ρωσικού ναυτικού είτε επιπλέει εγκαταλελειμμένο είτε βρίσκεται στο βυθό της Μαύρης Θάλασσας, συνιστώντας τεράστιο πλήγμα για έναν στρατό που αγωνίζεται ενάντια στην ουκρανική αντίσταση, 50 ημέρες μετά την εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ρώσοι ναύτες εκκένωσαν το καταδρομικό κατευθυνόμενων πυραύλων Moskva, τη ναυαρχίδα του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, μετά από πυρκαγιά που προκλήθηκε λόγω έκρηξης πυρομαχικών στο πλοίο, μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, με ρώσους αξιωματούχους να τηρούν μέχρι στιγμής σιγή ιχθύος.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης TASS και RIA, επικαλούμενα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ανέφεραν ότι το Moskva υπέστη σοβαρές ζημιές και ότι τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται. Τα ρωσικά δημοσιεύματα δεν έδωσαν πληροφορίες για πιθανά θύματα.

Αλλά ώρες νωρίτερα, ένας ουκρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι το ρωσικό πολεμικό πλοίο είχε πληγεί από πυραύλους Κρουζ που εκτοξεύθηκαν από την Ουκρανία.

Λόγω των μεγάλων καταιγίδων πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα που δυσκολεύουν τη λήψη δορυφορικών εικόνων, το CNN δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ότι το πλοίο χτυπήθηκε ή την τρέχουσα κατάστασή του, αλλά αναλυτές σημείωσαν ότι πυρκαγιά σε ένα τέτοιο πλοίο μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφική έκρηξη που θα μπορούσε να το βυθίσει.

Όποια και αν είναι η αιτία της πυρκαγιάς, οι αναλυτές λένε ότι πλήττει την καρδιά του ρωσικού ναυτικού καθώς και την εθνική υπερηφάνεια, συγκρίνοντας το περιστατικό με την απώλεια ενός πολεμικού πλοίου από το αμερικανικό ναυτικό κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ή ενός αεροπλανοφόρου σήμερα.

«Μόνο η απώλεια ενός υποβρυχίου βαλλιστικών πυραύλων ή του Kutznetsov (το μοναδικό αεροπλανοφόρο της Ρωσίας) θα προκαλούσε σοβαρότερο πλήγμα στο ρωσικό ηθικό και στη φήμη του ναυτικού στο ρωσικό κοινό» δήλωσε ο Carl Schuster, απόστρατος πλοίαρχος του αμερικανικού ναυτικού και πρώην διευθυντής επιχειρήσεων στο Κοινό Κέντρο Πληροφοριών της Διοίκησης Ειρηνικού των ΗΠΑ.

Ο Alessio Patalano, καθηγητής στρατηγικής στο King’s College του Λονδίνου, δήλωσε ότι η απώλεια του πολεμικού πλοίου θα ήταν «τεράστιο πλήγμα» για τη Ρωσία.

«Τα πλοία λειτουργούν μακριά από την προσοχή του κοινού και οι δραστηριότητές τους σπάνια αποτελούν αντικείμενο κάλυψης από τα ΜΜΕ. Ωστόσο, όταν χάνεις ένα, μια ναυαρχίδα μάλιστα, το πολιτικό και συμβολικό μήνυμα – εκτός από τη στρατιωτική απώλεια – είναι σαφές» είπε.

Το μήκους 186 μέτρων Moskva, με πλήρωμα σχεδόν 500 ατόμων, είναι το καμάρι του ρωσικού ναυτικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα. Αρχικά παραδόθηκε στο σοβιετικό ναυτικό ως Slava τη δεκαετία του 1980, μετονομάστηκε σε Moskva το 1995 και μετά επανήλθε το 1998 σε δράση, σύμφωνα με τον στρατιωτικό ιστότοπο Naval-Technology.com.

Το Moskva είναι οπλισμένο με μια σειρά αντιπλοϊκών και αντιαεροπορικών πυραύλων, καθώς και με τορπίλες.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι υπάρχουν τεράστιες ποσότητες εκρηκτικών στις αποθήκες πυρομαχικών του. Οποιαδήποτε πυρκαγιά πλησίαζε σε αυτά θα έδινε στο πλήρωμα περιορισμένες επιλογές για την αντιμετώπιση της απειλής, δήλωσε ο Schuster.

«Όταν μια πυρκαγιά φτάσει στις αποθήκες πυρομαχικών σου, έχεις δύο επιλογές: 1) να ρίξεις άφθονο νερό σε αυτές ή 2) να εγκαταλείψεις το πλοίο» δήλωσε ο Schuster.

