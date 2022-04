Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Τετάρτη στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον όπλα, πυρομαχικά και άλλη στρατιωτική βοήθεια αξίας 800 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία.

«Καθώς η Ρωσία ετοιμάζεται να εντείνει την επίθεσή της στην περιοχή του Ντονμπάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να παρέχουν στην Ουκρανία τις δυνατότητες να υπερασπιστεί τον εαυτό της», ανέφερε ο Μπάιντεν σε δήλωσή του.

Το πακέτο θα περιλαμβάνει τόσο νέους τύπους όπλων όσο και τους τύπους εξοπλισμού που οι ΗΠΑ παρέχουν στην Ουκρανία εδώ και εβδομάδες.

Ο νέος εξοπλισμός περιλαμβάνει «συστήματα πυροβολικού, βλήματα πυροβολικού και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού», αναφέρεται στη δήλωση του Μπάιντεν.

«Έχω επίσης εγκρίνει τη μεταφορά πρόσθετων ελικοπτέρων», έγραψε.

Biden statement: «I just spoke with President Zelenskyy and shared with him that my Administration is authorizing an additional $800 million in weapons, ammunition, and other security assistance to Ukraine.» pic.twitter.com/1Vg1Cm3f0Y

— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) April 13, 2022