Οι Ρώσοι υποστηρίζουν πως έχουν καταλάβει το εμπορικό λιμάνι της Μαριούπολης, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, Ιγκόρ Κονασένκοφ. «Στην πόλη της Μαριούπολης , το εμπορικό λιμάνι έχει απελευθερωθεί πλήρως από τους μαχητές του ναζιστικού σχηματισμού «Αζόφ»», δήλωσε.

Το Ρωσικό υπουργείο αναφέρει επίσης ότι όλοι οι «όμηροι» από τα σκάφη στο λιμάνι της Μαριούπολη έχουν απελευθερωθεί. Την πληροφορία αυτή μετέδωσε το Ρωσικό TASS. Μεταξύ αυτών που παραδόθηκαν, υπάρχουν 162 αξιωματικοί και επίσης 47 γυναίκες μέλη της υπηρεσίας», δήλωσε ο Κονασένκοφ, που ανέφερε ακόμα ότι οι 151 τραυματίες Ουκρανοί που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Μαριούπολης.

Ο αναλυτής άμυνας και ασφάλειας, καθηγητής Μάικλ Κλαρκ, ο οποίος παρείχε αναλύσεις για το Sky News,υποστηρίζει ότι η κατάληψη του λιμένα της Μαριούπολης από τους Ρώσους είναι κατά πάσα πιθανότητα αλήθεια. Ο ίδιος πιστεύει ότι η Μαριούπολη πιθανότατα θα πέσει «σε λίγες ώρες, όχι ημέρες» και μπορεί να υπάρξουν κάποιες δραματικές εξελίξεις μέσα σε μια νύχτα.

Νωρίτερα, ρωσικές τοπικές αρχές δήλωσαν ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί κοντά σε ένα ρωσικό χωριό σε δυτική περιοχή που συνορεύει με την Ουκρανία.

Δεν ήταν εντελώς σαφές τι συνέβη καθώς οι τοπικές αρχές της περιοχής του Κουρσκ έκαναν αντιφατικές δηλώσεις, ενώ διέγραψαν ανακοίνωση που είχαν δώσει νωρίτερα σύμφωνα με την οποία ένα σημείο ελέγχου δέχθηκε πυρά.

«Πριν από μια ώρα, πυροβολισμοί ακούστηκαν στην μεθόριο κοντά στο χωριό Γκορντέγιεφκα» της περιοχής Κορενέφσκι δήλωσαν οι αρχές στην τελευταία τους ανακοίνωση στο κανάλι τους στο Telegram, στην οποία μεταξύ άλλων ανέφεραν ότι «δεν υπήρξαν θύματα ή καταστροφές στην δική μας πλευρά».

«Εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε Ρωσικό έδαφος, θα χτυπήσουμε τα σημεία που λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου», διαμηνύει η Μόσχα, σύμφωνα με τηλεγράφημα του RIA.

Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές οι ρωσικές δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαπολύσουν επίθεση στο Ντονμπάς αλλά και στην Χερσώνα. Οι Ρώσοι αποσύρθηκαν από το Κίεβο και στοχεύουν στα ανατολικά καθώς οι αρχικές προσδοκίες για γρήγορη κατάληψη της ουκρανικής πρωτεύουσας διαψεύστηκαν. Η στρατηγική του Κρεμλίνου φαίνεται πως είναι να δημιουργήσει έναν χερσαίο διάδρομο μεταξύ της προσαρτημένης Κριμαίας και της ανατολικής Ουκρανίας.

Η σύγκρουση που προετοιμάζεται φαίνεται πως θα είναι η πιο αιματηρή φάση του πολέμου. Την ίδια στιγμή χώρες της Δύσης αποφασίζουν να ενισχύσουν κι άλλο στρατιωτικά την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είχε συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν. Οι δύο άνδρες έθεσαν επί τάπητος την αμυντική και οικονομική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, ενώ συμφώνησαν για νέο γύρο κυρώσεων προς την Μόσχα.

«Συνεχίζεται ο διαρκής διάλογος με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Αξιολογήσαμε τα ρωσικά εγκλήματα πολέμου. Συζητήθηκε πρόσθετο πακέτο αμυντικής και πιθανής μακροοικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Συμφωνήσαμε να ενισχυθούν οι κυρώσεις», τόνισε ο Ζελένσκι.

Continued constant dialogue with @POTUS. Assessed Russian war crimes. Discussed additional package of defensive and possible macro-financial aid 🇺🇦. Agreed to enhance sanctions.

