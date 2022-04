Ο δισεκατομμυριούχος της Tesla και της SpaceX Έλον Μασκ ξεκίνησε «δημοσκόπηση» στο Twitter ρωτώντας τους χρήστες αν επιθυμούν να προστεθεί στην υπηρεσία το περίφημο κουμπί «edit« για τη διόρθωση αναρτήσεων μετά τη δημοσίευσή τους.

Η δημοσκόπηση αυτή ενεργοποιήθηκε μετά την αποκάλυψη από τον Μασκ για την αγορά ποσοστού 9,2% της Twitter Ιnc. με το οποίο έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας. Την Τετάρτη έγινε γνωστό ότι ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος γίνεται μέλος του ΔΣ της Twitter.

#BREAKING Twitter announces Elon Musk to join board of directors pic.twitter.com/Yf4frnApu6

«Επιθυμείτε ένα πλήκτρο επεξεργασίας;» ρώτησε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Do you want an edit button?

Εντύπωση πάντως προκαλεί η σχεδόν άμεση… απάντηση στην ανάρτηση του Μασκ, από τον εκτελεστικό διευθυντή του Twitter, Παράγκ Αγκραουάλ, ο οποίος ανέφερε ότι οι συνέπειες από τη δημοσκόπηση αυτή θα είναι σημαντικές.

«Παρακαλώ ψηφίστε προσεχτικά», τόνισε ο ίδιος.

The consequences of this poll will be important. Please vote carefully. https://t.co/UDJIvznALB

— Parag Agrawal (@paraga) April 5, 2022