Στις βαριές απώλειες για το 331ο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών Φρουρών στην Ουκρανία αναφέρεται το BBC σε δημοσίευμά του, ενώ σημειώνει ότι νεκρός είναι και ο διοικητής του επίλεκτου αυτού σώματος, Σεργκέι Σουχάρεφ.

Σύμφωνα με ό, τι έχει γίνει γνωστό, ο συνταγματάρχης Σουχάρεφ σκοτώθηκε στην Ουκρανία στις 13 Μαρτίου και τιμήθηκε μετά θάνατον με το παράσημο του Ήρωα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

The commander of the VDV’s 331st Airborne Regiment, Colonel Sergei Sukharev, was reportedly killed in Ukraine along with four other members of the regiment.https://t.co/ZiLKB8VckKhttps://t.co/JPOtfiVQeohttps://t.co/r2IHFtl4Dchttps://t.co/daQJ7OmcDohttps://t.co/5C8oG8KVkw pic.twitter.com/nzOnRfpkxu

