Ρωσικές δυνάμεις βάλλουν εναντίον μιας πυρηνικής ερευνητικής εγκατάστασης στην πόλη Χάρκοβο, κατήγγειλε το ουκρανικό κοινοβούλιο σε μία ανάρτησή του το Σάββατο.

«Αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να εκτιμηθεί το εύρος των ζημιών, λόγω των εχθροπραξιών που δεν σταματούν στην περιοχή της πυρηνικής εγκατάστασης», αναφέρεται στην ανάρτηση, που επικαλείται την κρατική ρυθμιστική αρχή επιθεώρησης των πυρηνικών.

«It is currently impossible to estimate the extent of damage due to hostilities that do not stop in the area of the nuclear installation,» — State Nuclear Regulatory Inspectorate.

❗❗❗ WARNING Russian army fired again at a nuclear research facility in Kharkiv

Αναφορά στην επίθεση είχε κάνει νωρίτερα και ο ουκρανικός «Kyiv Independent», αναφέροντας ότι ο ερευνητικός πυρηνικός αντιδραστήρας στο Χάρκοβο έχει χτυπηθεί από ρωσικούς βομβαρδισμούς και πως οι αρχές της Ουκρανίας δεν έχουν ακόμη καταφέρει να εκτιμήσουν τις ζημιές στο σημείο, λόγω συνεχών βομβαρδισμών.

⚡️ Kharkiv nuclear research reactor hit by Russian shelling.

The nuclear research reactor at the Kharkiv Institute of Physics and Technology has come under renewed Russian fire.

Ukrainian authorities have not yet been able to assess damage to the site, due to constant shelling.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 26, 2022