Μετά το θρίαμβό του στο Grand Prix του Μπαχρέιν ο Σαρλ Λεκλέρ δήλωσε ευτυχισμένος.

Ο 24χρονος πιλότος της Ferrari νιώθει δικαιωμένος και αναφέρθηκε στα δύσκολα τελευταία δύο χρόνια.

«Είμαι τόσο ευτυχισμένος! Δε θα μπορούσαμε να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για εμάς και ξέραμε πως φέτος ήταν η ευκαιρία μας. Και στην ομάδα μας έκαναν φανταστική δουλειά, δημιουργώντας αυτό το φοβερό μονοθέσιο.

Ξεκινήσαμε τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: pole position, νίκη, ταχύτερος γύρος, το 1-2 με τον Κάρλος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους μας στήριζαν αυτά τα δύο χρόνια, δεν ήταν εύκολα, και είναι φοβερό που επιστρέψαμε στην κορυφή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μονεγάσκος.

CHARLES: “I’m so happy. We could not have hoped for better. The past two years have not been easy. It’s great to be back on top”#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/ck5cnbynFA

