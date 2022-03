Η Ferrari είναι εδώ!

Μετά από χρόνια αναμονής η «σκουντερία» έκανε μία τρομερή εμφάνιση στο Μπαχρέιν και ξεκίνησε ιδανικά τη σεζόν στη Formula 1, με τον Λεκλέρκ να παίρνει τη νίκη και τον Σάιν να εκμεταλλεύεται την εγκατάλειψη του Φερστάπεν στο τέλος, για να κάνει το 1-2 για την ομάδα του.

Τραγικό Γρκαν Πρι αντίθετα για τη Red Bull, με τον περσινό πρωταθλητή, Μαξ Φερστάπεν, να εγκαταλείπει τρεις γύρους πριν το φινάλε με πρόβλημα στο μονοθέσιό του και ενώ ήταν στη δεύτερη θέση και λίγο πίσω από τον Λεκλέρκ, εξαιτίας της εισόδου αυτοκινήτου ασφαλείας.

Στον τελευταίο γύρο έμεινε εκτός για τον ίδιο λόγο και ο ομόσταβλός του, Πέρεθ, χαρίζοντας έτσι την τρίτη θέση του βάθρου, στον Λιούις Χάμιλτον με τη Mercedes, ο οποίος πήρε το μέγιστο δυνατό σε ένα άσχημο αγώνα για τη δική του ομάδα.

Όσον αφορά τη Ferrari, αυτή ήταν η πρώτη της νίκη μετά το 2019, όταν και πάλι ο Λεκλέρκ είχε πάρει την καρώ σημεία, αλλά έκτοτε είχαν καταντήσει… ανάμνηση για τη Formula 1. Το 1-2 με τον Σάινθ δε, έδειξε τη δυναμική και αύξησε τις προσδοκίες για τη συνέχεια της άλλοτε κραταιάς “σκουντερία”, στο φετινό πρωτάθλημα.

