Με τα κέρδη της Ρωσίας στο πολεμικό πεδίο να είναι ελάχιστα στις τρεις και πλέον εβδομάδες εχθροπραξιών, συνεχίζεται η εισβολή στην Ουκρανία.

Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν αποτύχει μέχρι στιγμής να καταλάβουν το Κίεβο, αλλά συνεχίζουν να προκαλούν χάος και καταστροφές με τις επιχειρήσεις να έχουν επικεντρωθεί τις τελευταίες ώρες στη Μαριούπολη, ενώ και το χτεσινό «χτύπημα» στη Λβιβ αλλάζει τα μέχρι τώρα δεδομένα.

Έπειτα από τρεις και πλέον εβδομάδες ανηλεών βομβαρδισμών και πολιορκίας, ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται στο κέντρο της Μαριούπολης, όπου 350.000 άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι με ελάχιστες έως καθόλου προμήθειες σε τρόφιμα, δίχως πρόσβαση σε πόσιμο νερό και φάρμακα, και χωρίς θέρμανση εν μέσω ψύχους.

Στη νεότερη ενημέρωσή του για την κατάσταση στα μέτωπα της Ουκρανίας, το βρετανικό υπουργείο Αμύνης προειδοποιεί για αλλαγή στην τακτική του ρωσικού στρατού που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερους θανάτους αμάχων.

«Το Κρεμλίνο έχει μέχρι στιγμής αποτύχει στους αντικειμενικούς του στόχους» αναφέρουν οι Βρετανοί, προσθέτοντας ότι η Ρωσία έχει εκπλαγεί από την κλίμακα και την αγριότητα της ουκρανικής αντίστασης.

Εκτιμά, δε, ότι: «η Ρωσία έχει αναγκασθεί να αλλάξει την επιχειρησιακή της προσέγγιση και τώρα επιδιώκει μία στρατηγική φθοράς.

Αυτό είναι πιθανόν να εμπλέκει την χρήση πυρών αδιακρίτως οδηγώντας σε περισσότερες απώλειες αμάχων, καταστροφές ουκρανικών υποδομών και ένταση της ανθρωπιστικής κρίσης».

