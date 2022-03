Νέος βομβαρδισμός πολυκατοικίας έγινε στο Κίεβο, πρωτεύουσα της Ουκρανίας, σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης, χτυπήθηκε μια πολυκατοικία 12 ορόφων.

⚡️Shrapnel hits residential building in Kyiv.

A 12-story residential building in Kyiv’s central Shevchenkivsky district was hit early on March 16. Two people were injured and 37 evacuated, according to the State Emergency Service.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 16, 2022