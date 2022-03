Σε πολύ δύσκολη θέση έχει βρεθεί η Τσέλσι μετά τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στον Ρομάν Αμπράμοβιτς ελέω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ο Ρώσος μεγιστάνας ψάχνει αγοραστή για να απεμπλακεί από την ομάδα, η καθημερινότητα της οποίας έχει αλλάξει δραματικά όμως λόγω των τελευταίων γεγονότων.

Μπορεί για τη ρεβάνς με τη Λιλ στο Champions League να μην αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα οι «μπλε» αφού τα πάντα γύρω από το ταξίδι είχαν κανονιστεί πριν τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στον Αμπράμοβιτς, ωστόσο όλα τα υπόλοιπα ταξίδια τους θα είναι μία τεράστια ταλαιπωρία.

Η αρχή θα γίνει από το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μίντλεσπρο για τον προημιτελικό του FA Cup το ερχόμενο Σάββατο (19/3), όπου όπως επιβεβαίωσε ο Τόμας Τούχελ, η ομάδα του θα μεταβεί στο Ρίβερσαϊντ με πούλμαν.

Όσο είναι σε ισχύ οι κυρώσεις στον Αμπράμοβιτς η Τσέλσι θα έχει τη δυνατότητα να ξοδέψει μόνο 20 χιλιάδες λίρες για τα ταξίδια της, χρήματα που όπως καταλαβαίνει κανείς δεν είναι αρκετά για ταξίδι με αεροπλάνο και διαμονή σε ξενοδοχείο.

