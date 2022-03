Διαμαρτυρία έξω από το σπίτι της 26χρονης Πολίνα Κοβάλεβα, θετής κόρης του ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, πραγματοποίησαν διαδηλωτές στο Λονδίνο.

Σκοπός της διαμαρτυρίας ήταν να αντιδράσουν στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία συνεχίζεται για 19η μέρα, έχοντας οδηγήσει στο θάνατο εκατοντάδες αμάχους.

«Ο πατέρας σου είναι δολοφόνος» φώναζε, μεταξύ άλλων, το πλήθος που περικύκλωσε το Σάββατο το πολυτελές διαμέρισμα της Πολίνα, στο κέντρο του Λονδίνου, στη Βρετανία.

Όπως αναφέρει το ουκρανικό Nexta, κάποιοι από τους διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ που χαρακτήριζαν την Πολίνα, «κόρη ενός εγκληματία πολέμου που ξεπλένει τα χρήματά του στη χώρα τους».

«Polina Kovaleva is the daughter of #Russian war criminal Sergey Lavrov laundering money here.» With such slogans people came to the house of Lavrov’s daughter in #London . pic.twitter.com/m9ajuan2E7

Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως το προσωπικό ασφαλείας του οικήματος δεν δέχτηκε να αποκαλύψει αν η κόρη του Ρώσου ΥΠΕΞ βρίσκεται αυτή την ώρα στο Λονδίνο.

I would like you to meet Polina Kovaleva. Polina is a 26-year-old glamorous Russian girl from London🇬🇧. She lives in a huge apartment in Kensington and loves to party, her instagram feed looks like a non-stop holiday. That’s not unheard of, but there is one small detail…(THREAD) pic.twitter.com/6OsVGjPxQQ

— Maria Pevchikh (@pevchikh) March 10, 2022