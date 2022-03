Δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο του Κιέβου περίπου στις 11:00 το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του CNN, αλλά και αναφορές σε ουκρανικά Μέσα και τα social media.

Σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, οι εκρήξεις προέρχονταν από τη χρήση των ουκρανικών συστημάτων αεράμυνας που στόχευαν ή ρωσικά αεροπλάνα ή πυραύλους κρουζ.

Στον ορίζοντα του Κιέβου φαίνονται καπνοί, όπως μπορείτε να δείτε στην παρακάτω ανάρτηση.

Contrails seen in the sky above Kyiv right after the explosions.

Photo: Illia Ponomarenko / The Kyiv Independent pic.twitter.com/eLppIBredD

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022