Την ώρα που στην Ουκρανία, ο πόλεμος μαίνεται για 17η μέρα, με νεκρούς, πρόσφυγες και ισοπεδωμένες πόλεις, στη Ρωσία, υπάρχουν influencers που θρηνούν, επειδή… κλείνει το Instagram.

Σε ανάρτηση που δημοσίευσε πριν από μερικές ώρες το δίκτυο Nexta tv, εμφανίζεται Ρωσίδα influencer να κλαίει με λυγμούς καθώς πλέον είναι θέμα χρόνου να χάσει τον λογαριασμό της στο instagram, λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί.

Η ίδια ομολογεί, ότι αυτή είναι η εργασία της και ότι πλέον δεν θα μπορεί να επισκέπτεται εστιατόρια και να ποστάρει φωτογραφίες με εξαιρετικά πιάτα και φαγητά.

One of the #Russian bloggers cries that in two days her Instagram will stop working

She does not care at all about the thousands of dead people, including her compatriots. Obviously, her biggest worry right now is that she won’t be able to post pictures of food from restaurants. pic.twitter.com/LSdBiSlwHr

— NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022