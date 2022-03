Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από την Ουκρανία όπου οι μάχες μαίνονται για 16η συνεχή ημέρα.

Σε ανάρτησή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας αναφέρει πως ρωσική ρουκέτα έπληξε χωριό στη δυτική Ουκρανία ξεκληρίζοντας μια οικογένεια που είχε διαφύγει εκεί από το Κίεβο για να είναι πιο ασφαλής…

Η ρουκέτα άφησε πίσω 11 νεκρούς, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σκοτώθηκαν μητέρα, κόρες, ανιψιές κλπ. και επιβίωσαν μόνο ο πατέρας και η γάτα του…

📍Marhalivka.

This man and his family left Kyiv to be safe. The rocket hit his house, there were 12 people: children (two grandchildren and two nieces), wife, daughter, sister…

Only he and his cat survived.#closeUAskyNOW pic.twitter.com/02cNsfSN4W

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 11, 2022