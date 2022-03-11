Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί σημειώνονται αυτή την ώρα στο Μικολάιβ, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.

Όπως αναφέρει ο περιφερειακός κυβερνήτης στην ανάρτησή του, κατοικίες έχουν πιάσει φωτιά, καθώς και ένα σουπερμάρκετ. «Αυτό που λένε οι Ρώσοι στρατιωτική υποδομή του ΝΑΤΟ» σχολίασε δηκτικά.

❗️#Миколаїв сильно, як ніколи, обстрілюють ракетами РСЗВ. Знову горять житлові будинки, є інформація про влучення в один із супермаркетів. Коротше, горить усе, що орки називають «військовою інфраструктурою НАТО».

— Dennis Kiyanchenko🇺🇦 (@kiancenko) March 11, 2022