«Αυτό που λένε οι Ρώσοι στρατιωτική υποδομή του ΝΑΤΟ»

Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί σημειώνονται αυτή την ώρα στο Μικολάιβ, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.

Όπως αναφέρει ο περιφερειακός κυβερνήτης στην ανάρτησή του, κατοικίες έχουν πιάσει φωτιά, καθώς και ένα σουπερμάρκετ. «Αυτό που λένε οι Ρώσοι στρατιωτική υποδομή του ΝΑΤΟ» σχολίασε δηκτικά.

Δείτε βίντεο από τους βομβαρδισμούς

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