Παιδαριώδεις εκφράσεις που μάλλον δεν συνηθίζονται στη διαστημική βιομηχανία ανταλλάχθηκαν μεταξύ του αμερικανού βετεράνου αστροναύτη Σκοτ Κέλι και του Ντμίτρι Ρογκόζιν, επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos, με αφορμή τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η αρχή έγινε την Κυριακή όταν ο Ρογκόζιν ανάρτησε στο Twitter βίντεο που έδειχνε εργάτες να καλύπτουν με ταινία τις σημαίες της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ σε ρωσικό σκάφος Soyuz, μετά την ακύρωση εκτόξευσης δορυφόρων για λογαριασμό της εταιρείας OneWeb.

Ο Κέλι, συνταξιούχος πλέον αστροναύτης που κατέχει το αμερικανικό ρεκόρ παραμονής στο Διάστημα, έχοντας περάσει σχεδόν έναν χρόνο στον ISS, έσπευσε να απαντήσει:

«Αν δεν ήταν αυτές οι σημαίες και το συνάλλαγμα που φέρνουν, το διαστημικό σας πρόγραμμα δεν θα άξιζε ούτε ένα αβγό» τιτίβισε στα ρωσικά, γλώσσα που χρησιμοποιείται και στον ISS μαζί με τα αγγλικά. «Ίσως θα μπορούσες να βρεις δουλειά στα McDonald’s αν τα McDonald’s υπάρχουν ακόμα στη Ρωσία».

Στον καβγά παρενέβη λίγο αργότερα και ένας άλλος τέως αστροναύτης της NASA, ο Γκάρετ Ράισμαν, ο οποίος έγραψε κι αυτός στα ρωσικά ότι ο Ρογκόζιν «πάντα ήταν ανόητος».

Την επομένη, ο Κέλι ανάρτησε στιγμιότυπο από tweet στο οποίο ο Ρογκόζιν έγραφε «Παράτα με, ηλίθιε! Αλλιώς ο θάνατος του ISS θα είναι κρίμα στο λαιμό σου». Η ανάρτηση φαίνεται πως έχει διαγραφεί από τον λογαριασμό του επικεφαλής της Roscosmos.

Mr Scott Kelly! You needlessly provoke me. We are not familiar with you, but you address me on you («ты») and call me «Dimon», although I do not know such a treatment and I will not allow you to behave like that with me. You are being defiant and destructive. https://t.co/qBb0972W7M

— РОГОЗИН (@Rogozin) March 7, 2022