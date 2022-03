Ένα νέο κύμα… φυγής παρατηρείται τις τελευταίες ώρες και σχετίζεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Δεν είναι οι Ουκρανοί που εγκαταλείπουν την χώρα τους για να γλιτώσουν από τη φρίκη του πολέμου, είναι Ρώσοι που εγκαταλείπουν τη χώρα τους.

Πρόκειται για ανθρώπους που ανυπομονούν να φύγουν από τη Ρωσία, επειδή υπάρχει μια επίμονη φήμη ότι η κυβέρνηση του Βλαντίμιρ Πούτιν μπορεί σύντομα να κηρύξει στρατιωτικό νόμο για να αντιμετωπίσει τις διαδηλώσεις κατά της εισβολής στην Ουκρανία. Κάτι τέτοιο βέβαια το διέψευσε το Σάββατο ο ρώσος πρόεδρος, ωστόσο φαίνεται πως πολλοί πολίτες δεν τον πιστεύουν.

Με τις πτήσεις προς Ευρώπη να έχουν σταματήσει, η μόνη διέξοδος από τη χώρα είναι με αυτοκίνητο: Δηλαδή η διέλευση από αυτά τα σύνορα, ή με τρένο.

Το BBC, που ανέδειξε το θέμα, μίλησε με μια Ρωσίδα που έφευγε για τη Δύση, μια από τις τυχερές που είχαν βίζα για την ΕΕ πριν ανακοινωθούν οι κυρώσεις. Ήταν σε απόγνωση για ό,τι συνέβαινε.

«Οι άνθρωποι στην Ουκρανία είναι ο λαός μας, η οικογένειά μας» λέει στο BBC. «Δεν πρέπει να τους σκοτώνουμε». Θα σκεφτόταν να επιστρέψει, ρωτήθηκε; «Όχι όσο η τρομερή κυβέρνησή μας είναι εκεί. Είναι τόσο, τόσο λυπηρό»

H ίδια μεαρή Ρωσίδα λέει ότι οι περισσότεροι συμπατριώτες της δεν θέλουν αυτόν τον πόλεμο, αλλά κινδυνεύουν να μπουν στη φυλακή αν προσπαθήσουν να αντισταθούν στον Πούτιν.

Στη Φινλανδία, υπάρχει απέραντη συμπάθεια για ανθρώπους σαν τη συγκεκριμένη κοπέλα, όπως ακριβώς υπάρχει για την Ουκρανία και τους κατοίκους της.

Αυτή η συμπάθεια, και ο φόβος ότι η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί σε άλλους γείτονες, όπως η Φινλανδία, αλλάζει τη στάση της χώρας απέναντι στην παραδοσιακή ουδετερότητά της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η αυξανόμενη πλειοψηφία των Φινλανδών πιστεύει ότι είναι καιρός η χώρα τους να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να αποκτήσει πρόσβαση στην προστασία που θα έφερνε η ένταξη στη συμμαχία.

